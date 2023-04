Live: FBI arresteert verdachte lekken geheime Amerikaanse documenten

Rusland eist dat het Westen ‘obstakels’ wegneemt rond de export van Russische landbouwproducten. Als dat niet gebeurt, ziet Rusland er geen heil in verder te onderhandelen over de verlenging van de graandeal, die op 18 mei afloopt. De deal tussen Rusland en Oekraïne maakt het ondanks de oorlog mogelijk om graan te verhandelen over de Zwarte Zee.

Die handel is van groot belang voor de internationale voedselveiligheid. In juli 2022 kwam een graandeal tot stand tussen Rusland en Oekraïne, met bemiddeling van de Verenigde Naties en Turkije. Door de deal kon de Oekraïense graanhandel deels weer hervat worden. Sinds juli is de overeenkomst meermaals verlengd, op 19 maart voor het laatst. De onderhandelingen over die laatste verlenging verliepen moeizaam, maar uiteindelijk werd de deal met twee maanden verlengd.

De bedenkingen die Rusland toen had, gelden volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken nog steeds. Centraal daarbij staat de handel in Russische landbouwproducten als graan en kunstmest. Hoewel die producten niet direct onder de westerse sancties vallen, stelt Rusland dat de handel door sancties op transport, verzekering en het betalingsverkeer toch belemmerd wordt. Als er op dat gebied ‘geen vooruitgang wordt geboekt’, is er volgens Rusland ‘geen reden om door te praten over de verlenging van de graandeal.’

Daan de Vries