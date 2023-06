Live: ‘Familie van Wagner-kopstukken werd bedreigd’ • EU-landen stoppen nog eens 3,5 miljard euro in fonds voor Oekraïne

Terwijl er grote onduidelijkheid is over de verblijfplaats en positie van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin, is het huurlingenleger maandag nog altijd op zoek naar nieuw personeel. Op een van de Telegramkanalen van Wagner worden geïnteresseerde kandidaten opgeroepen om te solliciteren.

De rekruten krijgen een salaris van 240 duizend roebel per maand voorgeschoteld, die met bonussen kan worden opgehoogd. ‘Als werknemer krijg je betaalde vakantie, medische behandeling, compensatie, goedbetaalde banen als je door een blessure niet kunt reizen, de mogelijkheid om over de hele wereld te werken!’, aldus de advertentietekst die maandagochtend is gepubliceerd.

Bij het akkoord van zaterdagavond zou ook zijn afgesproken dat de Wagnergroep opgeheven zou worden. Inmiddels is er veel onduidelijkheid over de status van het akkoord, omdat er ook signalen zijn dat Prigozjin alsnog vervolgd zou worden.

In de advertentie van Wagner staan ook telefoonnummers van lokale kantoren van Wagner. Ook Sint-Petersburg, waar de Russische overheid zaterdag het kantoor van Wagner is binnengevallen, en Rostov aan de Don, dat zaterdag door Wagner was bezet, staan op de lijst van plaatsen waar kandidaten zich kunnen aanmelden.

Xander van Uffelen