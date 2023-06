Live: Extra veiligheidsmaatregelen bij kerncentrale Zaporizja, meldt IAEA • Oekraïne meldt terreinwinst en ‘krachtige tegenstand’ bij offensief

De regering van Japan overweegt om artilleriemunitie te leveren aan de Verenigde Staten, zo meldt The Wall Street Journal. De VS zouden daarmee voorraden kunnen aanvullen die door leveringen aan Oekraïne op een laag punt zijn beland. De VS hebben sinds de Russische invasie al ruim twee miljoen stuks 155mm-artilleriegranaten naar Oekraïne gestuurd, maar het Oekraïense leger verbruikt er maandelijks zo’n 90 duizend. De VS proberen daarom bij bondgenoten wereldwijd meer leveringen los te krijgen.

Dat Japan nu overweegt om indirect bij te dragen aan wapenleveringen voor Oekraïne is opvallend, omdat het land sinds de Tweede Wereldoorlog uitgesproken pacifistisch is. Het land levert geen dodelijke wapens aan partijen in buitenlandse conflicten, het voorstel ligt dan ook gevoelig in Japan, waar slechts een kwart van de bevolking die beperkingen op wil heffen.

Het Japanse ministerie van Defensie erkent dat het gesprekken voert met de VS, maar wil niet zeggen waar die precies over gaan en benadrukt dat er nog geen definitief besluit is genomen over de levering van artilleriemunitie aan de VS of Oekraïne. Het is onduidelijk hoeveel munitie Japan zou kunnen leveren, en wanneer. Het land heeft wel niet-dodelijke militaire goederen naar Oekraïne gestuurd, zoals kogelvrije vesten en helmen.

AFP - Oekraïense soldaten met 155mm-artilleriegranaten nabij Bachmoet.

Het Noorse ministerie van Defensie maakte vandaag bekend dat dat land samen met Denemarken in ieder geval de Oekraïense voorraden artilleriemunitie zal aanvullen. Noorwegen levert 9.000 155mm-granaten, Denemarken komt met bijbehorende onderdelen zoals de ontsteking. Oslo levert ook 7.000 granaten uit de eigen voorraden. Die zijn al onderweg naar Oekraïne.

Maarten Albers

