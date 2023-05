Live: Explosies op luchthaven Marioepol • Militair die Pentagon-documenten lekte tot proces in cel

De 21-jarige Amerikaanse militair die ervan wordt verdacht geheime militaire documenten te hebben gelekt, blijft voorlopig vastzitten. Jack Teixeira, een techspecialist van de Amerikaanse luchtmacht, hoopte onder huisarrest zijn proces te kunnen afwachten, maar een rechter heeft besloten dat hij dat in de cel moet doen.

Teixeira zou duizenden documenten van het Pentagon openbaar hebben gemaakt in een chatgroep. De informatie zou gaan over de oorlog in Oekraïne, maar ook over allerlei andere zaken, zoals de staat van de legers van bondgenoten van de VS. Het wordt gezien als het grootste Amerikaanse lek in jaren.

Teixeira zit vast in een cel in Boston en is aangeklaagd voor het overtreden van de spionagewet. Hij zou informatie zonder toestemming hebben meegenomen, gekopieerd en verspreid. Teixeira kan vijftien jaar celstraf krijgen. (ANP)