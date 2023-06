Live: Exlosies gemeld in Kyiv na aankomst Afrikaanse vredesdelegatie • Russische soldaten krijgen bonussen voor vernielen Oekraïense en westerse tanks

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa is vrijdagochtend gearriveerd in Oekraïne. Ramaphosa leidt een delegatie van Afrikaanse leiders die op hun vredesmissie zowel met president Zelensky als met de Russische president Poetin in gesprek zullen gaan.

De Afrikaanse landen willen een bemiddelde rol spelen in de oorlog in Oekraïne. Volgens documenten die zijn ingezien door persbureau Reuters willen de landen enkele maatregelen voorstellen, die de start kunnen vormen voor een onderhandelingsproces tussen Oekraïne en Rusland.

Deze maatregelen kunnen volgens Reuters variëren van terugtrekking van Russische troepen tot de verwijdering van kernwapens uit Belarus en het verlichten van sancties. Ook zou de uitvoering van het aanhoudingsbevel tegen Poetin kunnen worden opgeschort, zo stellen de Afrikaanse leiders voor.

Zaterdag reist de delegatie door naar Rusland voor een gesprek in het Kremlin. Vooral voor Ramaphosa is dit een beladen bezoek. Zuid-Afrika wil graag een onafhankelijke bemiddelaar zijn, maar is lid van het Internationale Strafhof (ICC).

Omdat het ICC in maart een arrestatiebevel uitvaardigde tegen Poetin, is Zuid-Afrika verplicht de Russische president uit te leveren als deze voet zou zetten op Zuid-Afrikaanse bodem. Omdat Ramaphosa Poetin wel heeft uitgenodigd om in augustus een BRICS-top in Johannesburg bij te wonen, overweegt het land juridische opties om de verplichte uitlevering te kunnen omzeilen.

