Live: Europese Commissie neemt afstand van gezant die Oostenrijk bekritiseerde

Rusland heeft bijna geen troepen meer gestationeerd in Belarus. Dat concludeert de Oekraïense grenswacht. Daarmee is het gevaar voor een nieuwe invasie van Oekraïne vanuit Belarus voorlopig geweken, aldus woordvoerder Andrii Demtsjenko tegen CNN.

Tijdens het begin van de invasie van Oekraïne in februari 2022 trokken er niet alleen via Rusland, maar ook via Belarus troepen de grens over. Sindsdien is de vrees blijven bestaan dat Rusland opnieuw via Belarus als uitvalsbasis een aanval op Oekraïne zou ondernemen.

In Belarus trainden Russische troepen daarna voordat ze naar het slagveld in Oekraïne werden gestuurd. De Oekraïense grenswacht zegt dat alle eenheden die er trainden nu vertrokken zijn en niet zijn vervangen door nieuwe eenheden. Mogelijk worden zij nu ingezet in het noordoosten van Oekraïne.

Over troepen van huurlingenleger Wagner zegt de Oekraïense grenswacht niets. Na de mislukte mars naar Moskou verplaatste Wagner naar Belarus, waar trainingskampen werden opgezet. Dat leidde ertoe dat onder meer Polen versterkingen naar de grens stuurde, uit angst dat Wagnertroepen iets zouden ondernemen. Onduidelijk is wat er met die troepen is gebeurd na de dood van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin.

