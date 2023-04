Live: Europese Commissie bereikt akkoord met vijf lidstaten over Oekraïens graan • Zeker 25 doden bij grootste Russische raketaanval in twee maanden

De Europese Commissie heeft een akkoord bereikt met Polen, Hongarije, Slowakije, Roemenië en Bulgarije over het hervatten van het transport van Oekraïens graan. Een reeks ‘noodmaatregelen’ moet ervoor zorgen dat Oekraïense landbouwproducten over het grondgebied van de vijf landen vervoerd kunnen worden, zonder dat ze op de lokale markt terechtkomen. Eerder deze maand stelden de vijf landen handelsbeperkingen in, tot onvrede van de Europese Commissie.

De Centraal-Europese lidstaten waren bang dat de toegenomen import van goedkoop Oekraïens graan de prijs zou drukken, waardoor lokale boeren in de problemen zouden komen. Door de Russische invasie van Oekraïne worden er veel meer Oekraïense landbouwproducten naar Centraal-Europa vervoerd dan voorheen. De graanhandel over de Zwarte Zee lag lange tijd stil, waardoor de Oekraïense graanoogst over land vervoerd moest worden. Een deel van dat graan kwam in Centraal-Europa terecht, tot onvrede van boeren in de vijf landen, die bang waren dat zij niet konden concurreren met goedkope Oekraïense producten. Oekraïne is bovendien vrijgesteld van importheffingen en quota, een maatregel die de EU vandaag met een jaar verlengd heeft.

Eurocommissaris Valdis Dombrovskis schrijft vandaag dat de Commissie een ‘principeakkoord’ heeft gesloten met de vijf landen over het hervatten van de handel in granen en oliezaden. Ook stelt de Commissie een steunpakket van honderd miljoen euro ter beschikking aan boeren uit Polen, Hongarije, Slowakije, Roemenië en Bulgarije. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is tevreden met de deal, die ‘ons ervan verzekert dat Oekraïense export de wereld kan blijven voeden, en ook de kostwinning van onze boeren beschermt’.

Daan de Vries