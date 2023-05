Live: EU verlengt vrijstelling handelsmaatregelen voor Oekraïne • Oekraïne bevestigt terugtrekking van Wagner uit Bachmoet

De Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Maljar schrijft in een bericht op Telegram dat huurlingen van Wagner zich terugtrekken uit Bachmoet. ‘In de buitenwijken van Bachmoet heeft de vijand Wagners eenheden vervangen door reguliere legereenheden’, schrijft ze. Ze zegt dat er nog wel enige Wagnerstrijders in de stad zijn.

via REUTERS - Een luchtfoto gemaakt door een Oekraïense legereenheid van verwoeste gebouwen in Bachmoet. Wagner trekt zich uit Bachmoet terug omdat de stad volledig in Russische handen zou zijn.

Maljar bevestigt daarmee uitspraken van Jevgeni Prigozjin, baas van het huurlingenleger, die eerder vandaag zei dat zijn eenheden hun posities zouden overdragen aan het Russische leger. Prigozjin zei afgelopen zaterdag dat heel Bachmoet is veroverd en dat zijn strijders na het aanleggen van verdedigende stellingen zouden vertrekken. Oekraïne zegt dat een paar verdedigers nog stand houden in de stad.

Serhi Tsjerevaty, woordvoerder van het Oekraïense leger, zegt het aantal Russische aanvallen in Bachmoet sterk is afgenomen. In de afgelopen 24 uur zouden er twee gevechten zijn geweest, en in de twee dagen daarvoor telkens drie. Dat is ‘zeer ongebruikelijk voor dit deel van de frontlinie’, aldus Tsjerevaty. ‘Mogelijk houdt het verband met hun hergroepering. Het is duidelijk dat we ze zware verliezen hebben toegebracht en dat ze moeten hergroeperen.’

AP - Oekraïense soldaten rijden op hun tank richting posities in de buurt van Bachmoet. Volgens Oekraïne is de strijd om de stad nog niet gestreden.

Maljar schrijft op Telegram dat ook rond Bachmoet de strijd doorgaat. In de afgelopen weken was Oekraïne er daar in geslaagd om enig gebied te heroveren. Volgens Maljar probeert Rusland Russen de Oekraïense opmars nu met artillerievuur af te stoppen, en versterkt Rusland de flanken.

Maarten Albers

