Live: EU overweegt Rusland tegemoet te komen in onderhandelingen over graanakkoord, meldt FT • Volgens Moskou zijn al 700.000 Oekraïense kinderen naar Rusland gebracht

Om het graanakkoord te redden overweegt de Europese Unie sancties tegen een Russische bank te versoepelen. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van anonieme bronnen. Via een nieuw op te richten dochteronderneming zou de Russische Landbouwbank toestemming krijgen om weer geldtransacties te doen via het internationale betalingssysteem Swift. De Landbouwbank is volledig eigendom van het Kremlin.

De internationale gemeenschap voelt druk om water bij de wijn te doen in de onderhandelingen over de verlenging van het akkoord dat de export van Oekraïens graan over de Zwarte Zee mogelijk maakt. Dankzij dit akkoord hadden vrachtschepen vanuit Oekraïense havens half mei al meer dan 30 miljoen ton graan verscheept. Het huidige akkoord loopt op 17 juli af. Rusland zei eerder geen enkele reden te hebben om het akkoord te verlengen.

Tijdens de onderhandelingen over het graanakkoord kwam Rusland zelf op de proppen met het plan om de Leenbank weer indirect aan Swift te koppelen. Volgens Financial Times beschouwen Europese leiders dit idee als ‘de minst slechte optie’ om Rusland tegemoet te komen. De regeringsleiders van de verschillende lidstaten zouden het plan vorige week tijdens een top in Brussel hebben besproken.

Pepijn de Lange

Lees ook deze analyse die buitenlandverslaggever Tom Vennink schreef voorafgaand aan een eerdere verlenging van het graanakkoord: hoe belangrijk is Oekraïens graan voor de wereldvoedselvoorziening? En wat gebeurt er als de deal niet wordt verlengd?