Live: EU-landen stoppen nog eens 3,5 miljard euro in fonds voor Oekraïne • Wagner zoekt nog altijd nieuwe medewerkers

Een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt maandag geen aanwijzingen te hebben dat het Wagner-huurlingenleger de conflictgebieden in Oekraïne heeft verlaten. In een interview met persbureau Bloomberg zegt Mychajlo Podoljak dat hij geen uittocht ziet in de regio Loehansk, waar de hoofdmacht van Wagner was gevestigd.

‘Ik begrijp dat ze hun taken en afspraken nog niet afgerond hebben en dat er nog geen zicht is op hun nieuwe logistiek’, aldus de adviseur, die ook zegt dat Oekraïne probeert in te schatten of er iets zal veranderen in het leger van Rusland, aangezien de Wagnergroep ‘veel agressiever en bekwamer was op het strijdveld, vergeleken met het Russische leger’. (ANP)