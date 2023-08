Live: EU geeft Oekraïne 1,5 miljard euro financiële steun • Oekraïne maakt ‘tactisch belangrijke vorderingen’ aan zuidelijk front

Oekraïense strijdkrachten zijn er afgelopen zaterdag hoogstwaarschijnlijk in geslaagd een Russische Toepolev Toe-22-bommenwerper te vernietigen. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie in een dagelijkse inlichtingenupdate. De bommenwerper stond op luchtmachtbasis Soltsy-2 in de provincie Novgorod, 650 kilometer van de Oekraïense grens. Toe-22’s kunnen twee keer zo snel vliegen als het geluid, en worden veelvuldig ingezet om Oekraïense steden aan te vallen.

Het Russische ministerie van Defensie meldde zaterdag dat Oekraïne Soltsy-2 met een ‘helikopterachtige drone’ had aangevallen. Vanwege het beperkte bereik van dit soort drones vermoeden de Britten dat de aanval vanaf Russisch grondgebied is uitgevoerd. Het Russische ministerie zegt dat de drone met handvuurwapens is neergehaald, en dat er brand uitbrak op de parkeerplaats. Daarbij vielen volgens het ministerie geen slachtoffers, maar raakte wel een vliegtuig beschadigd.

De ernst van de schade werd pas de volgende dag duidelijk, toen op Telegram beelden opdoken van een Toepolev in lichterlaaie. Alleen de karakteristieke neus van het toestel was nog zichtbaar in de vlammenzee. De BBC bevestigde gisteren dat de foto’s waren genomen op Soltsy-2. Ook komt het weer op de foto’s overeen met de weersomstandigheden in die regio zaterdag.

Tijdens de oorlog in Oekraïne zijn Toe-22’s meermaals betrokken geweest bij aanvallen op burgerdoelen. Ze zijn onder meer uitgerust met zeer onnauwkeurige antischeepsraketten. In januari vielen 30 burgerdoden toen zo’n raket uit een Toe-22 een flatgebouw in Dnipro raakte. Volgens Oekraïense openbaar aanklagers werd die aanval uitgevoerd door een eenheid die is gestationeerd op Soltsy-2.

