Live: Eerste video van Wagner-baas Prigozjin sinds mislukte opstand

De leider van het Russische huurlingenleger Wagner, Jevgeni Prigozjin, heeft voor het eerst sinds zijn mislukte opstand tegen de Russische legerleiding eind juni, een video gepubliceerd. De beelden wijzen erop dat Prigozjin zich in Afrika bevindt.

Volgens verschillende buitenlandse media, die zich baseren op Telegram-kanalen die zijn aangesloten bij de Wagner-groep, zou de video zijn opgenomen in de Sahel. De Wagnerbaas zegt daarin onder meer dat hij Rusland nog groter zal maken in Afrika en roept vrijwilligers op zich bij hem aan te sluiten.

Prigozjin staat op de beelden in camouflagepak in een woestijngebied met een geweer in zijn handen. Op de achtergrond zijn nog meer gewapende mannen te zien en een pick-uptruck.

Persbureau Reuters zegt dat het de datum van de video niet heeft kunnen verifiëren, maar de opmerkingen van Prigozjin en enkele berichten in de pro-Wagner-kanalen suggereren dat de video in Afrika is opgenomen.

'De temperatuur ligt boven de 50 graden en alles gaat naar wens. Wagner zal Rusland nog groter maken op alle continenten, inclusief Afrika. We strijden voor gerechtigheid en geluk voor het Afrikaanse volk en zullen het leven van IS en Al- Qaida en andere bandieten tot een nachtmerrie maken', zegt Prigozjin in de video.

Hij zegt verder dat Wagner mensen aan het rekruteren is. De video gaat vergezeld van een telefoonnummer voor degenen die zich willen aansluiten bij de groep.

De toekomst van Wagner en Prigozhin is onduidelijk sinds hij eind juni een korte opstand leidde tegen het Russische leger en het Kremlin. Sinds de muiterij zijn veel Wagner-strijders naar Belarus verbannen.

