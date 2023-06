Live: Eerste treinen van en naar Amsterdam Centraal rijden weer • Treinstoringen stevenen dit jaar in aantal uren af op record

Treinen van de NS staan steeds langer stil. De totale duur van treinstoringen is dit jaar al bijna even lang als over heel 2022. Sinds begin januari waren er al meer dan 14 duizend uren waarin er op een NS-traject geen treinen reden. Dat is in totaal ruim anderhalf jaar aan storingen, maar veel storingen vinden tegelijkertijd plaats.

In 2022 duurden alle storingen samen 16.800 uur. Daarmee was 2022 al een recordjaar. Sinds 2017 was de totale duur van treinstoringen niet zo hoog, blijkt uit cijfers van de website Rijdendetreinen.nl op basis van storingsberichten van de NS.

Het aantal storingen blijft dit jaar waarschijnlijk wel onder het niveau van 2022. In 2023 meldde de NS zo’n tweeduizend storingen. Als de huidige trend zich doorzet blijft het aantal storingen in 2023 onder de 5.500 treinstoringen van vorig jaar.

Nina Eshuis