Live: Eerste kernwapens aangekomen in Belarus, bevestigt Poetin • Na bezoek aan Zelensky gaat Afrikaanse delegatie op vredesmissie in Rusland

De Russische president Vladimir Poetin heeft bevestigd dat de eerste lading tactische kernwapens in Belarus is gestationeerd. Op een conferentie in St.-Petersburg zei Poetin gisteravond dat Rusland deze kleinere kernwapens enkel zal gebruiken als het grondgebied of de staat bedreigd wordt. De overdracht van de kernwapens is naar verwachting aan het eind van deze zomer voltooid.

Eind vorige maand maakten Belarus en Rusland bekend een akkoord te hebben gesloten over de plaatsing van enkele tactische kernwapens. Dat akkoord was de eerste concrete wijziging in de Russische omgang met de wapens sinds het begin van de grootschalige invasie van Oekraïne. Poetin, die de Navo als een bedreiging beschouwt, heeft meermaals gezinspeeld op het gebruik van kernwapens.

De Verenigde Staten verwachten niet dat het Kremlin de kernwapens daadwerkelijk zal gebruiken om Oekraïne aan te vallen. ‘We zien geen enkele aanwijzing dat Rusland zich voorbereidt op het gebruik ervan’, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, na de opmerkingen van Poetin.

Pepijn de Lange

