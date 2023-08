Live: Een dode na Russische aanval op Koepjansk • VS stellen 250 miljoen dollar beschikbaar voor militaire steun aan Kyiv

De Russische president Vladimir Poetin laat de G20-top in India van volgende maand aan zich voorbijgaan. Dat heeft de Indiase regering gisteren bekendgemaakt. In een telefoongesprek zou Poetin de Indiase premier Narendra Modi hebben laten weten dat hij zijn minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, naar de G20-top stuurt.

Dat Poetin zich zou afmelden voor de G20-top die op 9 en 10 september in de Indiase hoofdstad New Delhi plaatsvindt, lag in de lijn der verwachting. Op de G20-top die eind vorig jaar in Bali gehouden werd, liet de Russische president eveneens verstek gaan. Ook toen liet hij Rusland vertegenwoordigen door Lavrov.

Waarom Poetin de G20-top laat schieten, is niet officieel bekendgemaakt. Sinds maart wordt zijn bewegingsvrijheid beperkt door het arrestatiebevel dat het Internationaal Strafhof (ICC) tegen hem heeft uitgevaardigd. Omdat India geen ICC-lid is, zou het land echter niet verplicht zijn om Poetin te arresteren als hij voet op Indiase bodem zet. Afgelopen zomer bleef de Russische president wel weg bij de Brics-top in Zuid-Afrika, omdat dit land wel aangesloten is bij het ICC.

Het is de vraag in hoeverre de oorlog in Oekraïne op de aanstaande top in India de gespreksagenda bepaalt. Op de G20-top in Bali lukte het de deelnemende landen niet de Russische agressie eensgezind te veroordelen. Met name China weigerde toen partij te kiezen. Nederland maakt geen deel uit van de G20, maar is via de Europese Unie wel vertegenwoordigd.

Pepijn de Lange