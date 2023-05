Live: Duitsland wil wapenarsenaal aanvullen met achttien nieuwe Leopard 2-tanks • Rusland meldt Oekraïense aanval bij Soledar

Hoewel Unilever na het begin van de invasie beloofde ‘geen voordeel’ meer te behalen in Rusland, heeft het concern zijn nettowinst in dat land afgelopen jaar verdubbeld. Dat schrijft onderzoeksplatform Follow The Money op basis van het jaarverslag van de Russische tak van het bedrijf. In 2021 maakte Unilever nog een nettowinst van 56 miljoen euro in Rusland, een jaar later was dat gestegen tot 108 miljoen.

Twee weken nadat Rusland vorig jaar Oekraïne was binnengevallen, kondigde Unilever aan zijn activiteiten in het land van de agressor af te schalen. Zo stopte de multinational alle import en export van producten van en naar Rusland. Enkel de levering van ‘essentiële voedsel- en hygiëneproducten’ zou doorgaan. ‘We zullen geen verder kapitaal in het land investeren’, beloofde Unilever-baas Alan Jope destijds. ‘We zullen ook niet profiteren van onze aanwezigheid in Rusland.’

Voor Oekraïne zijn internationale bedrijven die blijven opereren in Rusland een doorn in het oog. Deze bedrijven ‘financieren rechtstreeks oorlogsmisdaden en genocide’, zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Koeleba, vorig najaar. Koeleba noemde daarbij naast Unilever ook onder meer ING, Aegon en Philips.

Unilever zelf vindt niet dat het met de gestegen winst eerdere beloftes heeft gebroken. De eerdere verklaring ‘hield verband met onze beslissing om geen geld het land uit te nemen’, zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. Volgens haar is er ‘geen kapitaalinstroom of -uitstroom’ naar Rusland geweest.

Pepijn de Lange

