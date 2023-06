Live: Duitsland en Polen zetten Leopard-reparatiecentrum op, meldt Bloomberg • ‘Nederlandse MIVD tipte CIA over op handen zijnde sabotage Nord Stream’

De Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD gaf de Amerikaanse inlichtingendienst CIA vorig jaar een belangrijke tip over de sabotage van de Nord Stream-gasleidingen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur, in samenwerking met de Duitse media Die Zeit en ARD. Volgens deze media vernam de MIVD via een bron in Oekraïne over Oekraïense plannen voor een aanslag.

Of Oekraïne daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de aanslag van september vorig jaar, blijft onzeker. De vermeende rol van de MIVD vormt wel een puzzelstukje in de zoektocht naar de partij achter de explosies. Vorige week meldde The Washington Post dat de CIA al in juni aanwijzingen had dat Oekraïne een geheime operatie voorbereidde om de pijpleiding op te blazen. Van welke ‘Europese bondgenoot’ deze informatie afkomstig was, was tot dusver onbekend.

Het Oekraïense plan waarover de MIVD werd getipt, zou volgens NOS en Nieuwsuur oorspronkelijk in juni uitgevoerd worden. Waarom dat niet gebeurde, is onduidelijk. Drie maanden later werden de Nord Stream-pijpleidingen alsnog opgeblazen, volgens hetzelfde scenario dat de MIVD eerder geschetst zou hebben. Kort na deze aanval zou de MIVD opnieuw informatie hebben doorgespeeld aan de CIA.

De NOS en Nieuwsuur schrijven op basis van ingewijden dat minister Kajsa Ollongren van Defensie op de hoogte was van de informatie waarover de MIVD beschikte. Waarschijnlijk zijn ook premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken door de MIVD geïnformeerd.

Pepijn de Lange

