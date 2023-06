Live: Drones neergehaald in regio Moskou • Zelensky: leger vernietigt Russen in het zuiden en oosten

‘Op dit moment vernietigen onze soldaten in het zuiden en oosten actief de vijand, ze reinigen Oekraïne fysiek’, aldus de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een videoboodschap aan het land. ‘Een verdediging tegen terreur betekent het vernietigen van terroristen.’

Het Oekraïense leger heeft maandag in elk geval op drie plekken aanvallen uitgevoerd, schreef de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War vanochtend. Het gaat om Bachmoet, de omgeving van Avdiivka en Donetsk, en het westen van de provincie Zaporizja. Bij Koepjansk zou het Russische leger enige vooruitgang hebben geboekt. Analisten zijn het erover eens dat het werkelijke tegenoffensief nog moet beginnen: Oekraïne houdt een groot deel van zijn aanvalsmacht nog achter de hand.

Zelensky ging verder in op de conferentie over de wederopbouw van Oekraïne na de oorlog, die morgen van start gaat in Londen. Volgens de president is een spoedige wederopbouw ‘een middel en een garantie voor veiligheid’ en een manier om ‘bescherming te bieden tegen een herhaling van Russische agressie’.

Niels Waarlo