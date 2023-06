Live: Drones neergehaald in regio Moskou • Spoorlijn beschadigd na explosie Krim

Het Oekraïense leger heeft gisteren op twee plekken langs het front aanvallen uitgevoerd, schrijft de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW). Het gaat om het gebied rond Orichiv, in het westen van de provincie Zaporizja, en de dorpen ten zuiden van Velyka Novosilka, bij de grens van de provincies Zaporizja en Donetsk. Op die twee plaatsen vinden sinds het begin van het Oekraïense tegenoffensief gevechten plaats.

Het Russische leger zegt de aanvallen van gisteren te hebben afgeslagen. ISW constateert dat Rusland zijn verdediging beter op orde heeft dan tijdens eerdere Oekraïense offensieven, die in korte tijd tot grote terreinwinst leidden. De Oekraïense onderminister van Defensie, Hanna Maljar, benadrukt dat de belangrijkste fase van het Oekraïense offensief nog moet beginnen.

Aan het noordelijke front bij Kreminna, in de provincie Loehansk, is Rusland in de aanval. Volgens de Oekraïense legerwoordvoerder Serhiy Tsjerevaty heeft het Russische leger gisteren 21 aanvallen uitgevoerd op verschillende plekken in dit gebied. Ook in Bachmoet en Avdiivka wordt nog altijd gevochten. De gevechten van gisteren hebben volgens ISW niet tot grote veranderingen geleid.

Daan de Vries