Live: Driekwart Nederlanders wil niet dat Rutte opnieuw premier wordt • BBB-leider Van der Plas word liever geen premier

Mark Rutte liet tijdens zijn persconferentie vanavond in het midden of hij opnieuw lijsttrekker voor de VVD wil worden, maar een vijfde kabinet-Rutte is sowieso niet vanzelfsprekend. BBB, die zeer waarschijnlijk de grootste of – na de VVD – de op een na grootste partij wordt bij de verkiezingen, wil namelijk niet in een kabinet stappen waarvan Rutte de premier is. BBB-leider Caroline van der Plas heeft dat donderdag nog tegenover persbureau ANP bevestigd.

Als BBB aan dat standpunt vasthoudt, wordt Rutte mogelijk een blok aan het been van zijn partij. De VVD lijkt te snakken naar een rechts kabinet waarin de partij minder compromissen hoeft te sluiten over milieu-, klimaat-, stikstof- en asielkwesties. Maar voor een rechtse meerderheid is BBB straks onontbeerlijk.

Ook de PVV zou op zijn minst gedoogsteun moeten verlenen om een rechts kabinet aan een Kamermeerderheid te helpen. Partijleider Geert Wilders, die de afgelopen jaren meerdere moties van wantrouwen tegen de premier indiende, heeft steeds gezegd dat hij niet met Rutte wil regeren. Vrijdagavond kwam hij daar echter in Nieuwsuur op terug. ‘De tijd dat wij partijen of personen bij voorbaat gaan uitsluiten moet voorbij zijn’, zei Wilders. ‘We moeten nu vooruitkijken, want het land heeft hele grote problemen.’

Yvonne Hofs

In een eerdere versie van dit bericht stond nog niet vermeld dat Wilders in Nieuwsuur had gezegd dat hij geen personen wilde uitsluiten. Dat is later aangevuld.