Live: Drie drones onderweg naar Moskou onderschept

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van maandag 3 juli:

• Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin beweert in zijn meest recente audiobericht dat zijn mars op Moskou ‘grotendeels geslaagd’ is. Hij voorspelt nieuwe overwinningen aan het front.

• Het Oekraïense leger heeft gisteren aanvallen uitgevoerd op zes plekken langs de duizend kilometer lange frontlinie, meldt de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War.

• In Den Haag is het International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression (ICPCA) officieel geopend. Het centrum gaat het verzamelen van bewijsmateriaal voor Russische wandaden coördineren en aanklachten ‘voor een toekomstig tribunaal’ voorbereiden.

