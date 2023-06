Live: Drie doden bij raketaanval op Odesa • Na dodelijk bombardement wil Zelensky naleving sancties Rusland

De baas van het machtige Russische huurlingenleger Wagner zinspeelt op een vertrek uit Oekraïne, waar zijn soldaten na maanden strijd de Oost-Oekraïense stad Bachmoet veroverden. Wagner-eigenaar Jevgeni Prigozjin zegt dat hij 'niet zeker' is of Wagner in Oekraïne blijft vechten.

Het dreigement, gemeend of niet, is de jongste ontwikkeling in het conflict met het Russische ministerie van Defensie. Onlangs zei Prigozjin al dat Wagner niet meer wil samenwerken met Defensie omdat Moskou meer toezicht wil op zogenoemde 'vrijwillige detachementen'. Defensieminister Sergej Sjojgoe hoopt met deze stap de effectiviteit van het leger te verhogen en probeert volgens Russische media ook de Wagner-soldaten onder zijn beheer te krijgen.

De Wagner-baas haalt al maanden uit naar de militaire top van Rusland. Volgens Prigozjin is Wagner geïntegreerd in het militaire systeem en volledig ondergeschikt aan de belangen van Rusland. Zijn zeer efficiënte commandostructuur zou worden aangetast door Sjojgoe erbij te betrekken. Bovendien coördineert Wagner zijn acties in Oekraïne met een Russische generaal. (Belga)