Live: Deze week nog nieuwe kandidaat-lijsttrekker VVD • VVD onder vuur in debat om standpunt immigratie

BBB-leider Van der Plas gaat aan het begin van haar betoog nog even in op haar eerdere uitspraak dat ze niet in een kabinet zou stappen waarvan Rutte minister-president zou zijn. ‘Dat besluit was gebaseerd op puur zakelijke en politiek inhoudelijke redenen’, zegt ze daarover. ‘Als er iets is wat je de heer Rutte niet kunt verwijten is dat hij geen harde werker is. Hij is een knetter harde werker’, aldus Van der Plas over de vertrekkend premier.

Maar volgens Van der Plas heeft Rutte politiek flink wat steken laten vallen en zijn er nu herstelwerkzaamheden nodig. ‘Het kabinet en de huidige Kamer hebben deze mensen in de steek gelaten. Gelukkig kunnen we het anders gaan doen nu er nieuwe verkiezingen komen’, zegt ze.

De BBB-leider neemt daar alvast een voorschot op. Ze richt zich op boeren en burgers in de knel en wil terug ‘naar de menselijke maat’. ‘Zorgen voor elkaar en de wederopbouw van onze samenleving’, aldus Van der Plas. ‘En dan ook in Panningen, ook in Zoeterwoude, ook in Ootmarsum en ook in Amsterdam. We moeten bouwen aan een noaberstaat, de overheid als betrokken buur waar je op kunt rekenen.’

Hessel von Piekartz