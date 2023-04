Live: ‘Deportatie en russificatie van Oekraïense kinderen vertoont kenmerken van genocide’

De Russische president Vladimir Poetin heeft vandaag een telefoongesprek gevoerd met zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan. Het gesprek vond plaats kort voor de openingsceremonie van een deel van de Akkuyu-kerncentrale. Die kerncentrale, de eerste van Turkije, is gebouwd door het Russische staatsbedrijf Rosatom. Poetin was via een videoverbinding aanwezig bij de openingsceremonie.

Turkije probeert een neutrale positie in te nemen in de Russische invasie van Oekraïne. Het land heeft de invasie afgekeurd als ‘ernstige schending van het internationaal recht’, maar werpt zich ook op als bemiddelaar. Zo speelde Turkije afgelopen zomer een belangrijke rol bij het sluiten van de graandeal. Door die deal kon de handel in Oekraïens graan over de Zwarte Zee, die door de Russische invasie stil was komen te liggen, deels hervat worden. Anders dan de meeste Navolanden doet Turkije niet mee aan de westerse sancties tegen Rusland, in een poging om goede betrekkingen te onderhouden met zowel Oekraïne als Rusland. Ook houdt Turkije de toetreding van Zweden tot de Navo al maanden tegen.

De Russisch-Turkse kerncentrale is volgens Poetin ‘een overtuigend voorbeeld’ van wat Erdogan doet ‘voor de economische ontwikkeling van zijn land en voor alle Turkse burgers’. In hun telefoongesprek zijn Poetin en Erdogan ‘het eens geworden over de verdieping van de samenwerking op het gebied van economie en handel’, aldus Poetin. Ook willen Poetin en Erdogan het toerisme tussen Rusland en Turkije stimuleren. ‘Turkse resorts zijn heel populair onder onze burgers’, zei Poetin. ‘Daarom is het belangrijk om gunstige voorwaarden te scheppen voor het reizen tussen de twee landen.’

