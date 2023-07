Live: De strijd in beeld: Bachmoet nog altijd middelpunt van hevige gevechten • Oekraïne: leger heroverde afgelopen week 37 vierkante kilometer

Het Oekraïense leger heeft volgens de Oekraïense staatssecretaris van Defensie, Hanna Maljar, de afgelopen week 37 vierkante kilometer terrein heroverd op de Russen. Het zou gaan om 9 vierkante kilometer in het oosten van het land en 28 vierkante kilometer in het zuiden. De cijfers die Maljar noemt, zijn niet onafhankelijk te verifiëren.

Het Oekraïense tegenoffensief begon in de eerste week van juni met de inname van enkele gehuchten. Daarna was er hoop dat Oekraïne snel zou doorstoten, maar dat is tot dusver niet het geval. Een week geleden meldde Kyiv tot dan toe in het zuiden in totaal 130 vierkante kilometer te hebben heroverd. Mogelijk zoeken de Oekraïners naar een zwakke plek in de Russische verdedigingslinies, om vervolgens te proberen daar een doorbraak te forceren.

Anderhalve week geleden erkende de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat de vooruitgang op het slagveld ‘langzamer dan gewenst’ verloopt. ‘Sommige mensen denken dat dit een Hollywoodfilm is en verwachten nu resultaten’, zei de president tegen de BBC. ‘Maar wat sommigen ook willen, wij zullen oprukken op het slagveld zoals wij dat het beste achten.’

Pepijn de Lange

Lees ook deze analyse van defensieredacteur Stieven Ramdharie over het langzaam verlopende Oekraïense tegenoffensief: de vraag is of terrein veroveren nu het doel is.