Live: Damdoorbraak is ‘grootste door mens veroorzaakte natuurramp in decennia’, aldus Oekraïne • ‘Geen acuut risico voor kerncentrale Zaporizja’

Naast mensen raken de overstromingen ook de natuur in het gebied stroomafwaarts van de verwoeste dam. Andri Jermak, chef-staf van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, beschuldigt Rusland daarom van ‘ecocide’ en spreekt van ‘de grootste door de mens veroorzaakte natuurramp van de afgelopen decennia’.

Volgens Jermak zal de damdoorbraak leiden tot een drinkwatertekort in het zuiden van de provincie Cherson en op de Krim, en zal het water dorpen en ecosystemen verwoesten. Zijn perschef Daria Zarivna zegt dat door de explosie bij de waterkrachtcentrale 150 duizend liter machineolie in het water terecht is gekomen. Ze sluit niet uit dat er nog meer olie in het water terechtkomt.

Jermak en Zarivna waarschuwen daarnaast voor de gevolgen van de verstoring van de watervoorziening in Cherson, een landbouwprovincie. Zonder stabiele watervoorziening geen goede oogst, en dus verdere onzekerheid op wereldwijde voedselmarkten. Na het nieuws over de damdoorbraak steeg de graanprijs op de beurs in Chicago met 2 procent.

‘Het doel van de Russen is ook om de Oekraïense landbouwsector te treffen, het zuiden in een woestijn te veranderen en een crisis te creëren in het wereldwijde voedselsysteem’, aldus Zarivna. ‘Ze willen Oekraïne uitschakelen als concurrent, vooral in Afrika, door de wereld te chanteren met hongersnood.’

Maarten Albers