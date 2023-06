Live: China en Servië spreken steun uit voor ingrijpen Russische regering • Persdienst Wagner: Prigozjin momenteel niet bereikbaar

China heeft steun betuigd aan de Russische regering na de opstand van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat Beijing ‘steun uitspreekt voor de inspanningen van de Russische Federatie om de situatie in het land te stabiliseren in verband met de gebeurtenissen van 24 juni.’

De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Andrej Roedenko, was vandaag in Beijing voor een ontmoeting met zijn Chinese ambtgenoot Ma Zhaoxu. Hun ontmoeting stond in het teken van de promotie van bilaterale samenwerking tussen de twee landen, maar de onrust in Rusland kwam tijdens hun gesprek eveneens aan bod. Sinds het begin van de Russische invasie werpt China zich op als neutrale partij, maar het land weigert de invasie te veroordelen. In het vredesplan dat Xi Jinping begin dit jaar publiceerde komt de Chinese leider op voor Ruslands ‘legitieme veiligheidsbelangen’. Pas maanden later ging Xi in op een uitnodiging van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky voor een telefoongesprek.

Ook de Servische president Aleksandar Vucic heeft zijn steun uitgesproken voor de regering van Vladimir Poetin. Vucic noemt Prigozjins opstand een ‘messteek in de rug van het land’. Het is volgens Vucic aan Poetins ‘duidelijke en besluitvaardige reactie’ te danken dat de Russische verliezen niet ‘veel, veel groter’ zijn. Net als China balanceert Servië tussen zijn traditionele bondgenoot Rusland en het Westen. Het land stemde weliswaar in met VN-resoluties die de Russische invasie afkeuren, maar doet niet mee aan de westerse sancties tegen Rusland.

Daan de Vries