Live: CDA-fractievoorzitter Heerma haalt uit naar VVD: ‘Opstelling Rutte was onverantwoord, bijna roekeloos’ • Boerenactiegroepen verwelkomen val kabinet

De actiegroepen Farmers Defence Force (FDF) en Agractie zijn blij met de politieke ontwikkelingen in Den Haag. ‘Het is goed dat het kabinet is gevallen’, verklaart Agractie-leider Bart Kemp in een persbericht. ‘Sinds het aantreden van dit kabinet is er grote commotie geweest over het voorgenomen stikstof- en landbouwbeleid. Dit kabinet was nooit in staat de agrarische sector perspectief te bieden. Het is nu tijd voor een reset.’ FDF reageert triomfantelijk: ‘Vier jaar strijd en nu eindelijk: The world is ours!’

LTO, de grootste landbouworganisatie van Nederland, is minder te spreken over het einde van het kabinet-Rutte IV. Voorzitter Sjaak van der Tak zegt in een persbericht: ‘Dit betekent onzekerheid voor boeren, tuinders, kwekers en telers. De toch al moeizame zoektocht naar toekomstperspectief duurt voort. In het belang van alle boeren en tuinders in Nederland hoop ik dat er zo snel mogelijk een nieuw kabinet wordt geformeerd.’

Yvonne Hofs