Live: CDA-fractieleider Heerma is ervan overtuigd dat het ‘een lastig gesprek’ wordt in de coalitie

CDA-fractieleider Pieter Heerma legt uit dat zijn partij, door te heronderhandelen over het jaartal van de deadline, het stikstofbeleid volgens hem vooruithelpt. Hij hamert erop dat het CDA snel stikstof wil reduceren, maar dat dat nu niet lukt door de vastlopende discussie over de deadline van 2030 of 2035. ‘Het jaartal is een sta-in-de-weg geworden voor stikstofreductie in de praktijk.’

Daarom wil de partij eerst afwachten wat er dit voorjaar wordt afgesproken in de provinciale formaties, in het Landbouwakkoord met de sector en in de uitkoopregelingen die minister Van der Wal binnenkort moet presenteren. Dat is luisteren naar de samenleving, vindt hij. ‘We moeten niet besturen met vingers in de oren.’

GroenLinks-leider Klaver interpreteert de opstelling van het CDA heel anders: Heerma zet het kabinet op de helling zonder daar eerlijk over te zijn, zo is Klavers interpretatie. ‘Dit is waar mensen klaar mee zijn. Dit is recht praten wat krom is. Door niet nu te onderhandelen over het coalitieakkoord stort het CDA het land in een crisis. Als u echt wilt onderhandelen, dan doet u dat nu. Dit is onverantwoord bestuur.’

Heerma blijft erbij dat de tijd raad zal brengen. Dat is zijn overtuiging. Hij denkt dat zijn partij voor de zomer kan besluiten of zij daadwerkelijk het coalitieakkoord wil openbreken. ‘We doen dat op een moment waarop we het samen met de provincies en de landbouworganisaties kunnen doen. Ik denk niet dat het een makkelijk gesprek zal worden, maar ik heb er alle vertrouwen in.’

Wian Slendebroek