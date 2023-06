Live: Oekraïne claimt heroveringen bij Bachmoet • Canadese premier Trudeau op bezoek in Kyiv

De Canadese premier Justin Trudeau is in Kyiv om zijn steun aan Oekraïne te betuigen. Zijn bezoek aan de Oekraïense hoofdstad was niet vantevoren aangekondigd. Trudeau bezocht vanochtend onder meer een gedenkplaats in het centrum van Kyiv. De Canadese premier wordt vergezeld door zijn vicepremier Chrystia Freeland, die Oekraïens spreekt.

Canada, dat sinds de oprichting lid is van de Navo lid, heeft Oekraïne tijdens de huidige Russische invasie zowel financieel als militair bijgestaan. Het Noord-Amerikaanse land herbergt een van de grootste Oekraïense diaspora’s wereldwijd: naar schatting leven bijna 1,5 miljoen Oekraïners in Canada. De eerste Oekraïense immigranten, voornamelijk boeren en arbeiders, arriveerden aan het eind van de 19de eeuw in Canada.

Pepijn de Lange

AP - De Canadese premier Justin Trudeau (met stropdas) en vicepremier Chrystia Freeland (in het blauw) bij een tentoonstelling van vernietigde Russische legervoertuigen in Kyiv.

Reuters - Trudeau is in Oekraïne om het land een hart onder de riem te steken.