Live: Britten zetten Russische diamanten op zwarte lijst • Ook forse nieuwe sancties van VS

De Verenigde Staten gaan nog eens zeventig bedrijven uit Rusland of met Russische connecties volledig afsnijden van Amerikaanse exportproducten. Daarnaast worden ook zo'n 300 individuen toegevoegd aan de sanctielijst.

Dat heeft een hoge Amerikaanse vertegenwoordiger op anonieme basis tegen meerdere persbureaus gezegd in aanloop naar de G7-top in Hiroshima in Japan. De leiders van de G7-landen (de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en Canada) en de EU starten daar vrijdag een driedaagse bijeenkomst.

Het doel van de nieuwe sancties is volgens de bron om de 'Russische oorlogsmachine' tot stilstand te brengen, achterpoortjes te sluiten en de afhankelijkheid van Russische energie verder te verminderen.

Met de aankondiging voor de start van de top lijken de VS een voorbeeld te willen stellen voor andere deelnemers. Aanvankelijk had het land gehoopt de andere G7-partners te overtuigen van een volledige exportban richting Rusland.

Maar niet iedereen wil zover gaan. Onder meer de EU acht een volledig exportverbod niet realistisch, omdat niet alle lidstaten bereid zijn om de economische banden met Rusland helemaal te verbreken. Een EU-vertegenwoordiger gaf donderdag wel de bereidheid aan om de Europese diamanthandel met Rusland aan banden te leggen. (ANP)