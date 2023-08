Live: ‘Bijna half miljoen dode en gewonde soldaten in Oekraïne’, aldus VS • Oekraïne haalt 15 van 17 Russische kamikazedrones neer

Bij een Russische raketaanval in de Zuid-Oekraïense provincie Cherson is vanavond een dode gevallen. Dat meldt de openbaar aanklager van Cherson op Telegram. De aanval was gericht op een dorp in de buurt van provinciehoofdstad Cherson. Twee mensen raakten gewond.

Het Oekraïense leger slaagde er afgelopen najaar in Cherson te heroveren, nadat de stad in de eerste week van de invasie in Russische handen was gevallen. Sindsdien neemt het Russische leger de stad en de omgeving regelmatig onder vuur, waarbij meermaals burgerdoden zijn gevallen.

Daan de Vries