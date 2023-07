Live: Beperkte terreinwinst Oekraïne rond Bachmoet en in regio Zaporizja • Rusland claimt Oekraïense aanvallen op grensregio’s

In de door Russische troepen gecontroleerde stad Makijivka, in het oosten van Oekraïne, zijn minstens 36 mensen gewond geraakt door de inslag van verschillende projectielen. Onder de gewonden zijn ook twee kinderen, meldt het door Moskou aangestelde hoofd van de regio Donetsk, Denis Pusjilin, op Telegram. Volgens het Russische persbureau Interfax is bij de aanvallen ook een dode gevallen.

Er zijn volgens Pusjilin woongebouwen, een ziekenhuis, scholen en een kleuterschool beschadigd. Russische militaire blogs beweren dat bij de beschietingen Amerikaanse Himars-raketten zijn gebruikt.

Het Oekraïense leger toonde op Telegram met mobiele telefoons gemaakte beelden van een enorme explosie in de stad en beweerde dat het een aanval was op een Russische militaire basis. De explosie was volgens de Oekraïners zo krachtig doordat tijdens de beschieting een brandstof- of munitiedepot was geraakt. (ANP)