Live: Belofte Oekraïense onderminister van Defensie: ‘grootste klap' moet nog komen

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van maandag 19 juni:

• Rusland zou zijn begonnen met het verplaatsen van troepen vanaf de rivier de Dnipro naar Zaporizja en Bachmoet, volgens het Britse ministerie van Defensie. Ook het Oekraïense ministerie ziet meer troepen in het oosten, vooral in Donetsk.

• De Russische oppositiepoliticus Navalny is opnieuw aangeklaagd, dit keer voor ‘extremisme’. Terwijl hij nog vastzit, loopt hij het gevaar een nieuwe gevangenisstraf van tientallen jaren opgelegd te krijgen. Tegelijkertijd lanceert hij een anti-oorlogcampagne.

• Oekraïne zegt in onderhandeling te zijn met Europese wapenproducenten over het openen van fabrieken in Oekraïne. De komende maanden moeten er contracten worden gesloten.

