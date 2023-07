Live: Belarus wil dat Wagner speciale eenheden gaat trainen • Russisch parlementslid bevestigt dood Russische generaal in Berdjansk

Het Russische parlementslid Andrej Goeroeljov heeft de dood van luitenant-generaal Oleg Tsokov bevestigd. Gisteren meldden de Oekraïense autoriteiten en pro-Russische militaire bloggers dat Tsokov was gedood bij een Oekraïense raketaanval in de bezette stad Berdjansk.

In een talkshow op de Russische staatstelevisie werd Goeroeljov gevraagd naar Tsokovs lot. ‘Helaas is hij op heldhaftige wijze overleden. Deze man verdient enorm respect’, antwoordde Goeroeljov. Het is opvallend dat Goeroeljov zich uitspreekt over de dood van de generaal: de Russische autoriteiten doen over het algemeen geen uitspraken over de dood van hooggeplaatste militairen. Ook over Tsokov zwijgt het ministerie van Defensie in alle toonaarden.

Telegram - De Russische luitenant-generaal Oleg Tsokov.

En passant bevestigde Goeroeljov tijdens zijn televisieoptreden het gerucht dat Tsokov vorig jaar zwaargewond raakte. Dat beweerden Oekraïense bronnen, maar werd aan Russische zijde nooit erkend. ‘Hij kon ternauwernood gered worden en zou vanwege zijn gezondheid niet meer naar het front mogen’, vertelde Goeroeljov. ‘Maar toch ging hij weer vechten’.

Eenmaal terug in Oekraïne werd Tsokov gepromoveerd tot plaatsvervangend commandant van het zuidelijke militaire district. In die functie was hij gisteren in Berdjansk, waar hij vermoedelijk gedood werd door een Britse Storm Shadow-raket van het Oekraïense leger.

Daan de Vries