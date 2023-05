Live: Bachmoet is volgens Moskou volledig in Russische handen

Jevgeni Prigozjin, oprichter en baas van het Russische huurlingenleger Wagner, beweert dat zijn strijders de stad Bachmoet volledig hebben veroverd. In een video op Telegram zegt hij dat de laatste bolwerken van Oekraïens verzet rond het middaguur vielen. De locatie van de video en de beweringen van Prigozjin zijn niet geverifieerd. In de achtergrond van de video zijn gevechten te horen.

Het huurlingenleger Wagner heeft een belangrijk aandeel gehad in de verovering van Bachmoet. Russische troepen zetten in augustus vorig jaar de aanval in richting de stad, en hebben er in totaal dus bijna vijf maanden over gedaan om haar volledig te veroveren. Op 2 april zei Prigozjin al dat de stad ‘in juridische zin’ was veroverd, omdat het gemeentehuis in Russische handen was gevallen.

In de video kondigt Prigozjin aan dat hij op 25 mei zijn troepen zal terugtrekken en de stad zal overdragen aan het Russische leger. In de tussentijd zal Wagner verdedigingslinies opbouwen. Zijn huurlingen krijgen daarna rust en training. ‘Wagner heeft Bachmoet veroverd zonder de hulp van het Russische leger, en als ze ons nodig hebben moeten ze ons bellen’, aldus Prigozjin.

Het officiële Telegramkanaal van Wagner beweerde eerder vandaag dat de huurlingen Oekraïners had verdreven uit versterkte posities in de Jubileumstraat, aan het westeinde van de stad. ‘De ontknoping van dit verhaal komt dichterbij. De Oekraïners zijn echter niet bereid de stad zo gemakkelijk op te geven en vechten tot de laatste man.’

Eerder vandaag zei een Oekraïense legereenheid dat de Russen de stad ‘vandaag of morgen’ in zouden nemen. Een woordvoerder van het Oekraïense leger ontkent de beweringen van Prigozjin en zegt dat er nog steeds Oekraïense eenheden in Bachmoet vechten.

Maarten Albers

