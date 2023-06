Live: Autoriteiten Mykolajiv waarschuwen voor besmet water als gevolg van damdoorbraak • 2 mensen gewond als gevolg van Oekraïense aanval op Koersk

Westerse journalisten krijgen in de toekomst mogelijk geen toegang meer tot Russische bijeenkomsten. Dat heeft Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov gezegd. Of journalisten welkom zijn, zal afhangen van ‘hun gedrag’, aldus Peskov. Volgens hem is ‘business as usual’ voor de westerse pers voorbij.

Het dreigement is een volgende stap in de Russische pogingen om de persvrijheid in te perken. De arrestatie van de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich in maart maakte al duidelijk dat Rusland niet alleen binnenlandse, maar ook buitenlandse journalisten het werk onmogelijk probeert te maken. Verscheidene Nederlandse journalisten, onder wie NOS-correspondent Iris de Graaf, hebben zich om die reden uit Rusland teruggetrokken.

Bij het jaarlijkse St.-Petersburg International Economic Forum dat momenteel gaande is, weren de Russische autoriteiten westerse journalisten al. Volgens het Kremlin krijgen journalisten uit ‘onvriendelijke’ landen geen toegang. Dit forum, waarop ook president Vladimir Poetin aanwezig is, wordt omschreven als de Russische tegenhanger van het World Economic Forum in Davos. Tot teleurstelling van Poetin is het aantal buitenlandse deelnemers aan het forum dit jaar gering.

Pepijn de Lange