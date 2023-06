Live: Atoomagentschap alerter bij kerncentrale Zaporizja wegens gebrek aan koelwater• Eerste drie doden door overstromingen gemeld

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van woensdag 7 juni:

• De ravage in het door overstromingen getroffen gebied is nog amper te overzien. De Oekraïense autoriteiten hebben al ongeveer tweeduizend mensen geëvacueerd. In de provincie Cherson proberen nog eens duizenden Oekraïners hun woningen te ontvluchten.

• Volgens president Zelensky zijn de Verenigde Naties en het Rode Kruis ernstig tekortgeschoten in het gebied dat is overstroomd na de doorbraak van de Kachovkadam. Frankrijk meldde ’s avonds noodhulp te sturen.

• Het Oekraïense leger heeft de afgelopen dagen kleine vorderingen gemaakt aan het front in de buurt van Bachmoet en Voehledar. Vermoedelijk testen de Oekraïners waar de Russische linies zwak zijn.

Lees hier het volledige liveblog van woensdag terug.