Live: ‘Amerikaanse regering toch bereid om toestemming F-16’s te geven’ • Russische tank vanaf volgende week in Amsterdam

Vanaf volgende week staat er op het Amsterdamse Leidseplein een Russische tank. Het Oekraïense leger heeft de tank vorig jaar tijdens de slag om Kyiv in de stad Dmytrivka vernietigd. De tank zal tien dagen in Amsterdam te zien zijn, als ‘symbool van de fragiliteit en weerbaarheid van de democratie in Europa’.

Debatcentrum de Balie heeft de tank naar Amsterdam gehaald, in het kader van een forum over Europese cultuur. Dezelfde T-72B-tank stond eerder al in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek en in Europese hoofdsteden als Berlijn, Praag en Warschau.

In Groesbeek leidde dat vorige maand volgens de directeur van het museum tot agressie en ‘vervelende toestanden’. Er ontstond commotie toen mensen bloemen en Russische vlaggetjes bij de tank legden, die andere aanwezigen weer weg wilden halen. Later werd de tank beklad met de letter Z, het Russische symbool voor de oorlog.

Ook in de Duitse hoofdstad hield de tank de gemoederen bezig. Hij werd, vermoedelijk door Russische bewoners van de stad, bedolven onder rode rozen, tot woede van Berlijnse Oekraïners. Na vier dagen verdween de T-72B weer uit Berlijn.

Daan de Vries

Toine Heijmans - De verwoeste Russische tank bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek.

Lees ook: Een Russische tank in Groesbeek: dichter bij de oorlog kun je nauwelijks komen - en toch blijft het ver weg.