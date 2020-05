Live: ‘Amerikaanse economie kan 20-30 procent instorten’ | Drukte in Roermond en Venlo, rustig op heropende Amsterdamse grachten

Alles over het coronavirus

In dit dossier worden alle vragen beantwoord over het virus: over de effecten, symptomen en andere prangende vragen.

De belangrijkste grafieken en kaarten

Elke dag worden allerlei cijfers over de uitbraak van het coronavirus gepubliceerd. Maar welke cijfers zijn belangrijk? En hoe moeten we ernaar kijken?

Waarom je afstand moet houden

Nu het nieuwe coronavirus steeds verder om zich heen grijpt, groeit de roep om sociale contacten massaal terug te schroeven. Een simpel model laat zien hoe een beetje afstand een wereld van verschil maakt.

De corona-uitbraak in de wereld

Alle landen in de wereld publiceren dagelijks cijfers over de uitbraak van het coronavirus. Maar in elk land zijn de problemen weer anders en bevindt de crisis zich in een andere fase. Hoe moeten we de statistieken met elkaar vergelijken?