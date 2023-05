Live: Agenten begonnen met afvoeren klimaatactivisten, politie dreigt met geweld

Een van de mannen die meeloopt met de wandeling tussen Voorburg en Den Haag is de 55-jarige Michiel, directeur van een machinebouwbedrijf en pianist in een big band. Niet iedereen in zijn omgeving is blij met zijn deelname aan de potentieel ontwrichtende demonstratie vandaag.

‘In de ogen van velen is Extinction Rebellion wel extreem, zij vinden het not done dat je meegaat met initiatieven als dit’, zegt hij dan ook. ‘Maar dat beeld is denk ik wel aan het kantelen.’ Sommige nauwe vrienden zijn het er desondanks sterk mee oneens dat hij vandaag meeloopt, waardoor hij schroom voelt om mensen te vertellen over zijn betrokkenheid bij Extinction Rebellion. ‘Het kan ronduit stekelig voelen.’

Michiel is echter bezorgd over klimaatverandering. Zo probeert hij het vliegtuig volledig te mijden: binnenkort gaat hij naar Milaan maar heeft hij, ondanks de extra kosten en veel langere reistijd, besloten de trein te nemen. Ook eet hij vijf van de zeven dagen in de week vegetarisch vanwege de uitstoot van broeikasgassen die met de productie van vlees gemoeid is.

Sebas van Aert / Niels Waarlo