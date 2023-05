Live: Afrikaanse landen dringen aan op vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland • Moskou: ‘Patriot luchtafweersysteem in Oekraïne vernield’

Luchtafweersystemen hebben diverse Russische luchtaanvallen op Kyiv afgeslagen, melden Oekraïense functionarissen op Telegram. Volgens hen werd de stad van alle kanten bestookt, door zowel drones, kruisraketten en waarschijnlijk ook ballistische raketten.

'In zeer korte tijd zijn een enorm aantal raketten afgevuurd op de stad. Het was een aanval van uitzonderlijke omvang', zei Serhiy Popko, hoofd van het militaire stadsbestuur van Kyiv op de Telegram-berichtenapp. 'Volgens de eerste berichten is de overgrote meerderheid van de vijandelijke doelen in het luchtruim ontdekt en vernietigd.'





REUTERS - De Russische aanval op Kyiv

Volgens de krant The Kyiv Independent zijn er drie gewonden gevallen. De krant meldt dat in de nacht van maandag op dinsdag 'zeker tien explosies' waren te horen in de hoofdstad. Ooggetuigen in Kyiv vertelden aan persbureau Reuters dat ze verschillende ontploffingen hoorden die klonken als luchtafweersystemen die objecten vernietigden.

'Explosies in Kyiv. Enkele in de wijk Solomyansky', zo schreef burgemeester Vitali Klitsjko van Kyiv, die ook meldt dat er puin is gevallen op de dierentuin en dat auto's vlam hebben gevat. (ANP, Reuters)