Live: AFP journalist omgekomen door raketaanval in regio Bachmoet • VS kondigen nieuw militair steunpakket van 1,1 miljard euro voor

Een groep betogers heeft vandaag de herdenking van de Russische Dag van de Overwinning in Warschau verstoord. De Russische ambassadeur in Polen, Sergej Andrejev, wilde ter ere van de Russische herdenkingsdag een krans leggen op de Sovjet-begraafplaats in Warschau, maar kon de begraafplaats niet betreden omdat de ingang was geblokkeerd door een grote installatie.

De betogers hadden honderden kleine vlaggetjes in de grond gestoken en houten kruisen met nepbloed neergezet, die symbool staan voor graven van vermoorde Oekraïners. Via luidsprekers zou het geluid van luchtalarmen en ontploffingen te horen zijn geweest. Volgens Viktoria Pogrebniak, een van de organisatoren van de protestactie, zouden de ambassadeur en de diplomaten ‘over de symbolische lijken van Oekraïners heen moeten stappen’ of door de bosjes moeten kruipen. De betogers wilden op deze manier ‘een tegengeluid bieden aan Russische propaganda’, aldus Pogrebniak.

De herdenking van de Dag van de Overwinning in Polen werd vorig jaar ook verstoord. Toen kreeg Andrejev rode verf over zich heen gegooid. De dag is niet alleen omstreden omdat Polen een bondgenoot is van Kyiv en zich fel tegen de Russische invasie keert, maar ook omdat hij volgens veel Polen zou bijdragen aan de verheerlijking van Russische soldaten. Die zouden tijdens de Tweede Wereldoorlog ook oorlogsmisdaden hebben begaan, onder andere in Polen.

De ambassadeur besloot uiteindelijk de begraafplaats niet te betreden en zijn krans van rode anjers bij de ingang te plaatsen. ‘We hebben te maken met een duidelijke verstoring van de openbare orde. Helaas konden we voor de tweede keer geen kransen leggen bij het monument voor Sovjet-soldaten die hier zijn omgekomen in de strijd tegen fascisme’, zei hij.

Eva Selderbeek