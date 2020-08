Live - Advocaten vallen woedend handelswijze OM aan in liquidatieproces Marengo

Lees verder over Marengo

Mag je als advocaat twee of meer verdachten verdedigen die horen bij dezelfde groep? Die vraag wordt steeds prangender, nu strafzaken steeds groter en complexer worden. We spraken de Amsterdamse Deken Evert Jan Henrichs, die gaat onderzoeken waar de grens ligt.

Advocaten in het omvangrijke liquidatieproces Marengo zouden in 2015 informatie hebben doorgegeven aan de organisatie van Ridouan T. Dat is in strijd met de regels: de verdachten zaten destijds in beperkingen. Dan is het verboden informatie met derden te delen.

Op 18 september 2019 werd advocaat Derk Wiersum vermoord. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan T. hoofdverdachte is. Justitie houdt er serieus rekening mee dat Ridouan T. opdracht gaf tot de moord op Wiersum. Lees in dit dossier alles over beide zaken.