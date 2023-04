Live: Acht doden en 21 gewonden bij aanval op Slovjansk • Kabinet rekent op bijna vijftigduizend nieuwe Oekraïense vluchtelingen

De man die ervan verdacht wordt geheime Oekraïense inlichten te hebben gelekt naar de media, is formeel aangeklaagd. Het lid van de Nationale Garde van de Amerikaanse luchtmacht wordt verdacht van het ongeoorloofd bewaren en doorgeven van defensie-informatie en geheime documenten.

De documenten, waar The New York Times onlangs over berichtte, zijn de afgelopen maanden geplaatst in een besloten chatgroep van berichtendienst Discord. In die documenten stonden vermeende details van Oekraïense militaire kwetsbaarheden en informatie over bondgenoten, waaronder Israël, Zuid-Korea en Turkije.

De verdachte is de leider van de chatgroep. De FBI arresteerde hem gisteren in zijn huis, vandaag werd hij voorgeleid bij de federale rechtbank in Boston. Op de aanklachten staat maximaal vijftien jaar gevangenisstraf. Hij zit vast in afwachting van een hoorzitting op woensdag.

Dylan van Bekkum