Live: Acht doden bij raketaanval op pizzarestaurant in Kramatorsk

Bij een raketaanval op het centrum van de Oost-Oekraïense stad Kramatorsk zijn zeker acht doden gevallen, onder wie drie kinderen. Meer dan vijftig mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense gouverneur van de regio Donetsk werd een pizzarestaurant geraakt waar op dat moment veel mensen zaten te eten.

AP - Het verwoeste gebouw in Kramatorsk, waar de pizzeria in huisvestte.

Het gebouw waarin het restaurant is gevestigd, is gedeeltelijk verwoest. Onder de gewonden is volgens de minister van Binnenlandse Zaken ook een jong kind. Hij sluit niet uit dat meer slachtoffers onder het puin liggen. Hulpdiensten doorzoeken het puin nog. Bij de aanval raakten ook twee Nederlanders lichtgewond. Franky van Hintum en Coen van Oosten waren in Oekraïne om eten uit te delen.

De Oekraïense autoriteiten zeggen dat het Russische leger de raketaanval uitvoerde. Rusland heeft nog niet gereageerd op die beschuldigingen, maar beweert sinds het begin van de invasie in februari 2022 dat zijn strijdkrachten geen burgerdoelen bestoken. President Volodymyr Zelensky zei in zijn dagelijkse videoboodschap over de aanval: 'Dergelijke terreur bewijst ons en de hele wereld keer op keer dat Rusland voor al zijn daden maar één ding verdient: een nederlaag en een tribunaal.'

Kramatorsk is de grootste stad in de regio Donetsk die nog in handen is van de Oekraïners. Er wonen zo’n 150 duizend mensen. De stad is al vaker het doelwit geweest van aanvallen door de Russische strijdkrachten, die heel Donetsk willen innemen. In april 2022 kwamen bij een aanval op het treinstation van de stad 63 mensen om. (ANP)