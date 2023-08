Live: 40 duizend ton graan verloren door Russische droneaanval op haven • Poetin sprak met Erdogan over herstart graandeal

Bij een Russische droneaanval op de haven van Izmajil is vannacht zeker 40 duizend ton aan graan vernietigd. Dat meldt de Oekraïense minister van Infrastructuur Oleksandr Koebrakov. Het graan was volgens Koebrakov bestemd voor China, Israël, en landen in Afrika. Volgens Oekraïense autoriteiten beschadigden of vernietigden de kamikazedrones van Iraanse makelij onder meer een graanlift, pakhuizen en een container.

Reuters - Beeld uit een video verspreid door het Oekraïense leger, waarin de brandweer het vuur blust dat uitbrak na de droneaanval op havenfaciliteiten in Izmajil.

Izmajil is een haven in het zuiden van Oekraïne aan de Donau, op een plek waar die rivier de grens vormt tussen Oekraïne en Roemenië. Sinds Rusland vorige week zijn medewerking aan de graandeal opzegde, probeert Oekraïne zo veel mogelijk graan over de Donau te verschepen. Havens zoals die van Izmajil zijn daardoor erg belangrijk geworden.

De Romeense president Klaus Iohannis noemt de Russische aanvallen op havens vlakbij zijn land ‘onacceptabel’. ‘Dit zijn oorlogsmisdaden en ze maken het Oekraïne moeilijker om voedsel te transporteren naar mensen in nood in de wereld.’

Eerder deze week trotseerden meerdere vrachtschepen de Russische blokkade van de Zwarte Zee en bereikten ze Izmajil. Volgens persbureau Reuters vond de droneaanval plaats op het moment dat een aantal schepen aanmeerde in Izmajil om graan in te laden. Het werk in de haven zou zijn stilgelegd. Na het nieuws over de aanval steeg de graanprijs op de toonaangevende beurs van Chicago met 5 procent. Later daalde de prijs weer licht.

Ook Kyiv werd vannacht opgeschrikt door een droneaanval. Alle tien drones zijn daar neergehaald door de luchtverdediging, en net als in Izmajil vielen er voor zover bekend geen doden of gewonden. Wel heeft het vallende puin op de grond enige schade aangericht.

