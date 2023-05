Live: 1579 klimaatactivisten opgepakt bij A12-blokkade

De politie is begonnen met het afvoeren van demonstranten, meldt persbureau ANP. Mensen worden opgetild en in bussen van vervoersmaatschappij HTM gezet. Kort daarvoor had de politie al gewaarschuwd iedereen te arresteren die niet zou vertrekken. Inmiddels wordt omgeroepen dat er geweld tegen de demonstranten gebruikt kan worden als ze niet naar het Malieveld vertrekken.

Aanwezigen zeggen bereid te zijn zich te laten arresteren, hoort verslaggever Sebas van Aert. ‘Ik sprak net vier Duitsers van in de twintig, die elkaar kennen van de studie. Ze trokken regenjassen aan en waren van plan de massa in te gaan nadat de politie al had aangekondigd te beginnen met aanhoudingen. Ze zeiden me dat demonstreren een grondrecht is en dat ze daarom bereid zijn zich als groep te laten arresteren.’

Ondertussen vinden er aan de kant waar agenten nog niet zijn begonnen met arrestaties toespraken per megafoon plaats, zegt hij. ‘Op dit moment is er iemand aan het spreken over de onevenredige gevolgen van de klimaatcrisis in landen als India en Bangladesh. Diegene pleit ervoor dat rijke landen arme moeten compenseren.’

Niels Waarlo