Litouwen veroordeelt voormalig Sovjet-minister van Defensie Jazov wegens oorlogsmisdaden

De Russische president Poetin feliciteert voormalig Sovjet-minister van Defensie Dmitri Jazov in 2015 met zijn 90ste verjaardag. Jazov werd woensdag in Litouwen veroordeeld wegens oorlogsmidaden. Beeld EPA

Russische commando’s bestormden in januari 1991 het gebouw van de televisie in Vilnius, toen Litouwen bezig was zich los te maken uit de Sovjet-Unie. Bij de aanval vonden veertien mensen de dood en raakten honderden burgers gewond. De Russen wilden met hun ingrijpen een ‘Comité van Nationale Redding’ bestaande uit communistische hardliners aan de macht brengen, maar de aanval stuitte op verzet van de bevolking.

Naast Jazov stonden nog 66 personen, onder wie Michail Golovatov, de commandant van de Alfa-eenheid die de operatie uitvoerde. Golovatov kreeg 12 jaar cel. Maar net als vrijwel alle anderen die terecht stonden, werd hij bij verstek veroordeeld. Slechts twee van de verdachten stonden daadwerkelijk voor de rechter, de rest zit in Rusland of in een ander land buiten Litouwen.

Jazov was in 1991 ook betrokken bij de mislukte coup tegen Sovjet-president Michail Gorbatsjov. Hij zat anderhalf jaar gevangen voor zijn aandeel in de coup, maar onder president Poetin is hij volledig gerehabiliteerd.

Schadevergoeding

De bloedige overval van de Sovjet-troepen vormt al jaren een twistpunt tussen Rusland en Litouwen. De Litouwse regering eiste schadevergoeding van Moskou voor de nabestaanden van de omgekomen Litouwers. Rusland heeft dat steeds geweigerd. Volgens de Russen zouden zij door activisten van de Litouwse onafhankelijkheidsbeweging Sajudis zijn gedood om de bevolking tegen de Russen op te zetten.

Uit woede over het proces tegen Jazov is het Russische Onderzoekscomité, een soort openbaar ministerie dat rechtstreeks onder president Poetin valt, een gerechtelijke procedure begonnen tegen de Litouwse aanklagers en rechters die bij het proces betrokken waren.