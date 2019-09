Listeriabacterie eist slachtoffers in Spanje

De manager van voedselbedrijf Magrudis, José Marin, laat zijn advocaat binnen. Het bedrijf uit Sevilla ligt onder vuur omdat zijn vleesproducten een literiose-epidemie hebben veroorzaakt. Beeld EPA

De listeriabacterie is de schrik van alle aanstaande ouders, en de reden dat zwangere vrouwen wordt afgeraden rauw vlees, rauwmelkse kaas of voorverpakte gerookte zalm te eten. De Spaanse uitbraak laat zien dat het gevaar niet denkbeeldig is. Onder de 69 mensen die in het ziekenhuis verblijven vanwege besmetting met de bacterie, zijn 28 zwangere vrouwen. In totaal zijn er 208 besmettingen bekend, verreweg de meeste in de zuidelijke regio Andalusië.

Het verraderlijke is dat deze zieken geen rauw vlees aten, maar zogeheten carne mechada: gevulde varkenslende die is gekookt in zijn eigen vet. De besmette vleeswaren, van het merk La Mechá, zijn afkomstig van het bedrijf Magrudis uit Sevilla. De bacterie Listeria monocytogenis bleek zich onder meer op te houden op een karretje waarmee de vleeswaren door de fabriek werden gereden, voor en na het bakken. Later bleek dat ook andere vleeswaren van Magrudis besmet zijn: de kaantjes, het lendenstuk met sherry of met peper.

De listeriabacterie veroorzaakt bij de mens griepachtige verschijnselen. Vooral bij ouderen, pasgeboren en ongeboren baby’s en mensen met een zwak immuunsysteem kan de ziekte een dodelijke afloop hebben. Als de besmetting op tijd wordt ontdekt, is een behandeling met antibiotica zeer effectief, laten artsen weten aan Spaanse media. De regio Andalusië riep vrijdag zwangere vrouwen op bij de geringste symptomen naar het ziekenhuis te gaan.

Zelfcontrole

De Spaanse regering heeft op 16 augustus een nationale waarschuwing doen uitgaan over de listeriose-epidemie: alle vleeswaren van Magrudis zijn inmiddels uit de verkoop genomen. Het vleesbedrijf, dat actief was sinds 2015, werd in 2017 voor het laatst gecontroleerd door de gemeente Sevilla. Sindsdien was er sprake van zelfcontrole.

Aanvankelijk zei de Andalusische deelstaatminister van Gezondheid nog dat het bedrijf ‘pech had gehad met deze besmetting’ en dat ‘ze wel goed moesten zijn, want ze zijn begonnen in 2015 en hun productie is ontzettend gestegen’. Daar kwam hij snel van terug: de verantwoordelijkheid voor de epidemie ligt nu volgens de overheid geheel bij het bedrijf.

De eigenaren van Magrudis, een vader en zoon, benadrukken dat controles enkele dagen eerder nog bewezen dat er geen listeriabacteriën in het bedrijf aanwezig waren. Maar ze hebben inmiddels al het krediet verloren: na het ontdekken van de besmettingshaard verzwegen ze dat ze meer producten verkochten dan de overheid wist. Het is de reden dat de gemeente Sevilla de activiteiten van het bedrijf vrijdag heeft stopgezet, en aan het Openbaar Ministerie heeft gevraagd de zaak te onderzoeken.